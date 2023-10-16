Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ГоловнаСвіт

Бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників, – ЦАХАЛ

Ізраїльські військові мають інформацію про їхнє місцезнаходження.

Бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників, – ЦАХАЛ
Фото: timesofisrael.com

Бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників. Ізраїльські військові вже зв’язалися з родинами заручників. Про це заявив речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.

Як пише The Times of Israel з посиланням на Хагарі, серед заручників, яких терористи ХАМАС забрали в Газу після атаки минулого тижня, багато людей похилого віку, дітей і жінок.

Ізраїльські військові мають деяку інформацію про місцезнаходження заручників, яких утримує ХАМАС у секторі Газа.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

"Ми докладаємо відважних зусиль, щоб спробувати зрозуміти, де знаходяться заручники в Газі, і ми маємо таку інформацію. Ми не будемо здійснювати атаку, яка б поставила під загрозу наших громадян", – сказав Хагарі.

Він не уточнив, чи усі 199 заручників є ізраїльтянами, чи серед них є іноземці.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю оновили дані про загиблих та зниклих безвісти громадян інших держав після нападу на країну терористів ХАМАС. Всього в результаті нападу ХАМАС в Ізраїлі загинуло 148 іноземців, зникли ще 143 людини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies