Бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників, – ЦАХАЛ

Бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників. Ізраїльські військові вже зв’язалися з родинами заручників. Про це заявив речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.

Як пише The Times of Israel з посиланням на Хагарі, серед заручників, яких терористи ХАМАС забрали в Газу після атаки минулого тижня, багато людей похилого віку, дітей і жінок.

Ізраїльські військові мають деяку інформацію про місцезнаходження заручників, яких утримує ХАМАС у секторі Газа.

"Ми докладаємо відважних зусиль, щоб спробувати зрозуміти, де знаходяться заручники в Газі, і ми маємо таку інформацію. Ми не будемо здійснювати атаку, яка б поставила під загрозу наших громадян", – сказав Хагарі.

Він не уточнив, чи усі 199 заручників є ізраїльтянами, чи серед них є іноземці.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю оновили дані про загиблих та зниклих безвісти громадян інших держав після нападу на країну терористів ХАМАС. Всього в результаті нападу ХАМАС в Ізраїлі загинуло 148 іноземців, зникли ще 143 людини.