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​Росія за посередництва Катару повернула чотирьох викрадених українських дітей, - The Washington Post

Двоє з них уже повернулися до родичів.

​Росія за посередництва Катару повернула чотирьох викрадених українських дітей, - The Washington Post
Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані
Фото: EPA/UPG

Росія погодилася звільнити чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років повернула їх до своїх сімей в Україну після того, як Катар втрутився у справу як посередник.

Про це пише The Washington Post.

Двоє дітей уже повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз’єднаються зі своїми родинами найближчими днями.

Катар вів перемовини з РФ кулька місяців. Наразі українські діти пройшли через посольство Катару в Москві та різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші - через Білорусь.

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Організація поїздки включала кілька видів транспорту: дипломатичний конвой, поїзд і приватний чартерний літак через Катар.

Нагадаємо, в липні прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані відвідав Київ. На спільному з українським колегою Денисом Шмигалем брифінгу він пообіцяв посприяти у поверненні з РФ українських дітей.

Зараз Катар також веде переговори з ХАМАС про обмін ізраїльських заручників на палестинців.

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