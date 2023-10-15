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Байден - президенту Палестини: ХАМАС не виступає за право палестинців на гідність та самовизначення

Президент США засудив напад бойовиків на Ізраїль.

Байден - президенту Палестини: ХАМАС не виступає за право палестинців на гідність та самовизначення
Джозеф Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден провів розмову з главою Палестини Махмудом Аббасом.

Про це йдеться в дописі Байдена у соцмережі Х.

Байден повідомив, що засудив напад ХАМАСу на Ізраїль і повторив, що "ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність та самовизначення". "Я запевнив його (Аббаса - Ред.), що ми працюємо з партнерами в регіоні, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази та запобігти розширенню конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, днями США провели закулісні переговори з Іраном, щоб застерегти країну від ескалації війни в Ізраїлі.

Тим часом армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС у Секторі Гази. Планують інтегровану та скоординовану атаку з повітря, моря і суші.

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