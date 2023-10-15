​Путін їде до Китаю на форум "Один пояс, один шлях"

Президент РФ Володимир Путін у найближчі дні відвідає Китай, повідомляє Reuters.

Російський диктатор візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях", який пройде в Пекіні 17-18 жовтня.

Путін зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб спробувати поглибити партнерство, яке склалося між двома найбільшими стратегічними конкурентами США.

Китай і Росія оголосили про партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року перед повномасштабним вторгненням РФ до України.

"За останнє десятиліття Сі Цзіньпін створив із путінською Росією найвпливовіший неоголошений альянс у світі", — зазначив професор Гарвардського університету та колишній помічник міністра оборони при експрезидентові США Білові Клінтоні Грем Еллісон.

Нагадаємо, Путін через ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду має невеликий вибір держав, куди він може безперешкодно приїздити.

Минулого місяця до диктатора приїздив глава КНДР Кім Чен Ин. Раніше РФ із візитом відвідав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.