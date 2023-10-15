У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСвіт

У Польщі відбуваються парламентські вибори

Від результатів виборів залежить подальший курс країни у підтримці України.

У Польщі відбуваються парламентські вибори
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

15 жовтня у Польщі стартували парламентські вибори. За їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата), – повідомляють місцеві видання.

Згідно з результатами опитувань, у Польщі лідирують п’ять політичних сил. Прохідний бар’єр для партій – 5% голосів, а для блоків – 8%.

За останніми даними, лідирує консервативна партія «Право та справедливість» (ПіС), головою якої є Ярослав Качинський. Партія перебуває при владі з 2015 року, а президент країни Анджей Дуда – також висуванець від ПіС. За різними даними соцопитувань, партія має від 31 до 37%.

Головний суперник ПіС – центристська «Громадянська коаліція» (ГК). Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Середній рейтинг – 30%.

До парламенту, скоріш за все, пройдуть ще три партії: центристський блок «Третій шлях» (11%), коаліція лівих партій та ультраправа «Конфедерація» (по 10%).

За даними Державної виборчої комісії (PKW), вік наймолодшого кандидата, який балотується до парламенту – 21 рік, найстаршого – 92 роки. Середній вік кандидатів до Сейму становить 46 років, а до Сенату – 54 роки.

У PKW хочуть оприлюднити остаточні результати виборів до парламенту Польщі у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

Також паралельно з виборами на дільницях триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на чотири питання: щодо підтримки чи ні продажу державних активів іноземним структурам; підвищення пенсійного віку; ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю; допуску тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС щодо примусового переселення.

За даними Politico, лідером виборів у Польщі є партія Моравецького “Право і справедливість”. PiS доведеться шукати партнера з коаліції. Найбільш вірогідним кандидатом є “Конфедерація свободи й справедливості” − антиєвропейська партія, яка проти надання допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies