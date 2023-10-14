Єврокомісія втричі збільшить гуманітарну допомогу цивільним у Секторі Гази

Європейська комісія збільшить гуманітарну допомогу цивільним особам у Секторі Гази втричі.

Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

“ЄС потроїть свою гуманітарну допомогу вразливим цивільним особам у Газі та регіоні загалом. Ми подвоїмо зусилля, щоб ця підтримка досягла тих, хто її потребує”, − написала вона на соцплатформі X.

Фон дер Ляєн повідомила, що сьогодні розмовляла з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Після розмови вона заявила, що Комісія негайно збільшить поточний пакет гуманітарної допомоги, передбачений для Гази, на 50 мільйонів євро. Її загальна сума перевищить 75 мільйонів євро.

“Ми продовжуватимемо нашу тісну співпрацю з ООН та її агентствами, щоб гарантувати, що ця допомога дійде до тих, хто її потребує у секторі Гази. Комісія підтримує право Ізраїлю захищатися від терористів ХАМАСу за повного дотримання міжнародного гуманітарного права. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити підтримку невинним громадянам у секторі Гази у цьому контексті”, − заявили у Єврокомісії.

I spoke with @UN SG @antonioguterres following my visit & contacts with regional leaders.



The EU will be tripling its humanitarian aid for vulnerable civilians in Gaza and the wider region.



We will redouble efforts to ensure this support reaches those who need it.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2023

Нагадаємо, цього тижня Європейський Союз відмовився від рішення про призупинення допомоги палестинцям у відповідь на напад ХАМАСу на Ізраїль. Низка країн блоку поскаржилися на те, що виконавча влада блоку “перейшла межу”. Європа є одним із основних джерел допомоги окупованим Ізраїлем палестинським територіям, де, за оцінками ООН, близько 2,1 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги, зокрема мільйон дітей. Загальний обсяг допомоги ЄС, виділеної палестинському народу у рамках бюджетних асигнувань на 2022 рік, становив 296 мільйонів євро.