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Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази: “Ми всі готові”

Він також побував у кібуцах, які найбільше постраждали від атак ХАМАСу.

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази: “Ми всі готові”
Фото: twitter.com/netanyahu

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відвідав війська країни, стягнуті до кордону зі Сектором Гази.

Про це він написав на соціальній платформі X.

Прем’єр опублікував у дописі фото та відео спілкування з армією.

“З нашими бійцями у Секторі Гази, на передовій. Ми всі готові”, − написав Нетаньягу.

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Він також відвідав кібуци Беєрі та Кфар-Азза − два прикордонні поселення, які найбільше постраждали від атак терористів ХАМАСу.

Нагадаємо, тисячі палестинців продовжують залишати північ Сектору Гази, рухаючись на південь території у переповнені школи, будинки та тимчасові притулки. Іноземним громадянам дозволили залишити анклав у суботу відповідно до угоди, погодженої Єгиптом, Ізраїлем та Сполученими Штатами. Водночас військові ЦАХАЛу стягуються навколо Сектору, “готуючись до наступного етапу операцій”.

Президент США Джо Байден пообіцяв беззастережну підтримку Ізраїлю, однак його адміністрація стурбована тим, що ізраїльський уряд не готовий до наслідків масштабного вторгнення.

У ніч на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Попередньо, внаслідок ударів загинув Мерада Абу Мерада, який "очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".

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