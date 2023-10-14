Австралійці на референдумі відмовилися визнати аборигенів у конституції

Австралійці не підтримали пропозицію визнати аборигенів у своїй конституції та створити орган для консультування парламенту з питань корінних народів.

Про це пише The Guardian.

Суботній референдум у парламенті провалився, і поразка стала очевидною незабаром після закриття виборчих дільниць.Щоб досягти успіху, потрібно було отримати подвійну більшість − як більшість загальнонаціональних голосів, так і більшість у чотирьох із шести штатів Австралії.

“Захисники корінних народів вважатимуть поразку ударом по боротьбі за прогрес у примиренні та визнанні в сучасній Австралії, де корінні народи продовжують страждати від дискримінації, погіршення здоров'я та економічних наслідків”, − зазначає видання.

Понад 17 мільйонів австралійців взяли участь в обов'язковому голосуванні, а багато емігрантів відвідали посольства у всьому світі за кілька тижнів до суботніх виборів.

Голосування відбулося через 235 років після британського поселення, через 61 рік після того, як австралійські аборигени отримали право голосу, і через 15 років після знаменного вибачення прем'єр-міністра за збитки, завдані десятиліттями державної політики, зокрема примусовим вилученням дітей із родин корінних народів.

Референдум став ключовою обіцянкою, яку Лейбористська партія дала на федеральних виборах у 2022 році, коли вона повернулася до влади після багатьох років консервативного правління.

Як показали опитування, підтримка голосування в парламенті була сильною у перші місяці 2023 року, але згодом почала повільно та неухильно знижуватися.

Концепцію консультативного органу, до якого входили б представники корінних народів від кожного з шести штатів та двох територій Австралії, розробили лідери аборигенів та мешканців островів Торресової протоки у 2017 році. Цей орган мав надавати уряду Австралії необов'язкові рекомендації з питань, що стосуються близько 4% населення, яке ідентифікує себе як корінне населення.