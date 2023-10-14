Франція перебуває у стані "надзвичайної готовності" через ризик терористичних нападів

У п'ятницю ввечері Уряд Франції оголосив, що країна перебуває у стані "надзвичайної готовності до нападу" на тлі побоювань щодо наслідків конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, – повідомляє видання "20 minutes".

Прем'єр-міністерка Елізабет Борн вирішила підняти позицію плану Vigipirate до рівня "надзвичайної готовності до нападу", – повідомляє урядова канцелярія після наради з питань безпеки в Єлисейському палаці за участю президента Еммануеля Макрона.

Цей вищий ступінь готовності пояснив глава МВС Жеральд Дарманен.

"Коли ми переходимо на цей рівень пильності, ми маємо приписати всім французам, усім адміністраціям бути обережними", – сказав міністр, уточнюючи, що це розпорядження дасть змогу військовим операції Sentinel розвернутися на повну потужність".

Також, буде задіяно ще кілька тисяч осіб для допомоги поліції і жандармерії, щоб контролювати торговельні центри й захищати французів.

Він уточнив, що рівень "надзвичайної готовності до нападу" системи Vigipirate, що підпорядковується главі уряду, дає змогу не тільки мобілізувати ресурси, а й поширювати інформацію, яка може захистити громадян у кризовій ситуації.

Франція досі перебувала на рівні "посилена безпека - ризик нападу", що є високим рівнем готовності до терористичної загрози.

Нагадаємо, у п'ятницю було вбито викладача ліцею у французькому місті Аррас, кілька людей дістали поранення внаслідок нападу чоловіка з ножем. Підозрюваний прокричав "Аллагу Акбар" і напав на вчителя. За даними ЗМІ, 20-річний підозрюваний народився в Росії і має чеченське походження. Спецслужби Франції мали на нього інформацію як на "потенційно небезпечного суб'єкта" з терористичними нахилами.