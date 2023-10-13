У Франції ісламіст чеченського походження зарізав у школі вчителя

За словами очевидців, під час нападу він кричав “Аллаху Акбар”.

У Франції ісламіст напав у школі на вчителя і смертельно поранив його ножем, ще двоє людей отримали серйозні травми.Про це пише BBC.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повідомив, що напад стався у середній школі північного міста Аррас приблизно об 11:00 за місцевим часом.

Нападника затримано і зараз перебуває під вартою.

За словами очевидців, під час нападу він кричав “Аллаху Акбар”, або "Бог великий". Вбитий був учителем французької мови. Постраждали ще один учитель та охоронець.

За даними поліції, чоловік, якому, за описом, близько 20 років, має чеченське походження та відомий службам безпеки своєю причетністю до радикального ісламу. Французькі ЗМІ повідомили, що він був колишнім учнем цієї школи.

Французька антитерористична прокуратура заявила, що розпочала розслідування за фактом нападу за “вбивство, пов'язане з терористичною діяльністю” та “замаху на вбивство, пов'язаного з терористичною діяльністю”.

Новинний канал BFMTV повідомив, що поліція затримала і брата нападника.

Напад стався на тлі напруженості у великих мусульманських і єврейських громадах Франції через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом. Однак поліція заявила, що наразі немає даних, які б вказували на зв'язок інциденту з подіями на Близькому Сході.

Смертельний інцидент стався майже через три роки після вбивства та обезголовлення вчителя Самюеля Паті у школі під Парижем. Виконавця цього нападу, 18-річного Абдулла Анзорова, російського біженця-мусульманина, незабаром застрелила поліція.

Нагадаємо, раніше Дарманен заборонив усі пропалестинські демонстрації у Франції. Міністр наказав регіональним префектам посилити захист єврейських шкіл та синагог.