Французька компанія, деталі з логотипом якої помітили в російському танку, заперечила продовження співпраці з РФ

Кілька днів тому в українських ЗМІ з’явився репортаж про захоплення Збройними силами російського танка Т-72Б3, у якому всередині помітно електронний блок відеошукача з логотипом французької компанії Thales.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України у Франції.

"Посольство відреагувало та звернулося до Thales за роз'ясненнями щодо ситуації. У відповідь ми отримали запевнення, що "Thales суворо та повністю дотримується французьких та міжнародних правил і з початку ембарго у 2014 році з російським замовником не було укладено жодного нового контракту на оборонне обладнання", – йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що єдині поставки до Росії з початку ембарго стосуються контрактів, підписаних до липня 2014 року.

У Thales запевнили, що компанія готова співпрацювати з українськими фахівцями в проведенні розслідування, аби встановити, чи точно йдеться про обладнання, поставлене за контрактами, укладеними до 2014 року, або обладнання, поставленого іншим клієнтам/країнам, яке опинилося на озброєнні в російської армії.

"Thales наголошують на тому, що жодним чином не уникають санкцій і залишаються повністю мобілізованими для підтримки України", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли продукція компанії Thales використовується російськими військовими. У березні 2022 року, коли війська РФ були виведені з Бучі, на борту російських танків було виявлено тепловізійні камери Catherine – один із флагманських продуктів Thales.