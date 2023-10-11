НЗФ намагається спекулювати на виконанні усіх зобов'язань за кредитами Приватбанку, - адвокат

НЗФ намагається спекулювати на виконанні усіх зобов'язань за кредитами Приватбанку, однак претензія банку - нецільове використання кредитних коштів і їх відмивання компаніями олігарха Коломойського у США. Про це повідомив адвокат Приватбанку Дмитро Монастирський за результатами чергового судового засідання, яке днями відбулося у Господарському суді міста Києва.

“Приватбанк ніколи не мав в Україні претензій до Нікопольського заводу феросплавів щодо виконання зобов'язань за кредитними договорами перед банком щодо повернення коштів. Претензії державного банку - нецільове використання кредитних коштів, а саме ймовірна участь НЗФ та інших підприємств з орбіти ексвласників Приватбанку у шахрайстві та відмиванні коштів у США. І ці питання має досліджувати високоповажний суд Сполучених Штатів Америки під час розгляду позову Приватбанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Натомість НЗФ підмінює поняття про начебто претензії банку до підприємства в Україні з виконання фінансових зобов'язань. А отримані в українських судах рішення транслює у США, як нібито відсутність будь-яких претензій до НЗФ в Україні. Це фарс!” - зазначає адвокат ПриватБанку.

На його думку, в цьому і полягає штучність позовів НЗФ в Україні та спроба руками українських судів вирішити свої проблеми у США.

За словами адвоката банку, справа у США покликана глибоко дослідити складну схему виведення коштів з Приватбанку на рахунки іноземних компаній та підприємств ексвласників банку. Натомість український суд, задовольняючи позов НЗФ, фактично обмежується поверхневим аналізом кількох кредитних договорів НЗФ перед Приватбанком і не аналізує, і не може проаналізувати всю схему відмивання коштів. Він додає, що в американському позові таких кредитів розглядається набагато більше.

Адвокат зазначає, що наразі для суду існують всі підстави, щоб відмовити у фіктивному позові НЗФ проти Приватбанку.

Нагадаємо, у цій справі Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) просить суд визнати припиненими зобов'язання за чотирма кредитними договорами, які були укладені з Банком ще за минулого керівництва у 2010-2012 роках.

Експерт центру StateWatch Олександр Лємєнов розповідає, що первинний позов до суду в США проти минулих власників банку адвокати Приватбанку подали у травні 2019 року. У позові описувалась схема виведення коштів із банку за допомогою українських компаній, зокрема, і Нікопольського заводу феросплавів.

“І коли у серпні, 2020 року американський суд призначив розгляд клопотання банку на березень, 2021 року, - в українські суди посипались сотні позовів від підприємств-сателітів Коломойського про “виконання усіх кредитних вимог”. Хоча державний банк не мав жодних претензій по цьому питанню. А далі все за класикою наших судів - понад 200 типових позовів, як звичний спосіб впливу на автоматизовану систему відбору суддів, які потім об'єднали у 14 справ. Включення в рішення судів прямих відповідей на аргументацію американського позову банку, переклад рішень українського суду за ніч і направлення до США, аккурат під потрібне слухання і тд.”, - зазначає Лємєнов.

Він додає, що аналіз цієї судової справи показав, що підстав для цього позову в Україні не існує. Він поданий НЗФ з єдиною метою - отримання висновків українських судів, щодо аргументів позову ПриватБанку в США, аби спробувати перешкодити розгляду такої справи, і, в кінцевому результаті, спробувати уникнути відшкодування завданої Банку шкоди.

На засіданні, яке відбулось 9 жовтня у Господарському суді міста Києва, представники Банку виклали свої заперечення проти позову. Вони включали посилання на постанову Верховного Суду винесеної в межах даної справи, якою Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку, оскільки встановив низку недоліків, які існували при первинному розгляді справи. Адвокати Банку акцентували на цьому увагу, адже вважають, що постанова Верховного Суду сформульована таким чином, і Верховний Суд дійшов таких висновків, що наразі існують всі підстави врахувати його вказівки і відмовити у цьому позові.

“Власне, нам видається, саме помилковість рішення про задоволення позову і стало підставою для того, щоб Верховний Суд повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції, аби переглянути те рішення, яким позов був задоволений”, - підкреслив адвокат Банку Дмитро Монастирський.

Наступне засідання по цій справ відбудеться 16 жовтня у Господарському суді міста Києва. Очікується, що суддя Бондарчук перейде до стадії дослідження письмових доказів, які наявні у справі, а згодом - до судових дебатів та ухвалення рішення.