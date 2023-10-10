На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
ГоловнаЕкономікаДержава

Пишний прокоментував інформацію про своє "звільнення:" Не більше, ніж черговий вкид

Керівник Нацбанку перебуває з робочим візитом у Марокко.

Пишний прокоментував інформацію про своє "звільнення:" Не більше, ніж черговий вкид
Андрій Пишний
Фото: Макс Требухов

Очільник Національного банку України Андрій Пишний прокоментував чутки про начебто своє звільнення.

Як ідеться в дописі Пишного у фейсбуці, глава НБУ назвав цю інформацію "черговий вкидом".

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцімто написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", - написав Пишний.

Глава Нацбанку перебуває з робочим візитом у Марокко. Тут провели переговори з топменеджментом Міжнародного валютного фонду – виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом та його заступником Люком Дрессе. Також зустрілися з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером та його заступницею Умою Рамакрішнан.

Нагадаємо, торік у жовтні парламент підтримав відставку тодішнього глави НБУ Кирила Шевченка. Перед цим він подав заяву про відставку у зв'язку зі станом здоров'я та отримав від САП та НАБУ підозру про скоєння злочину у період керівництва в Укргазбанку.

Опісля Нацбанк очолив Андрій Пишний, бувши до цього головою правління Ощадбанку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies