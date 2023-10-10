Очільник Національного банку України Андрій Пишний прокоментував чутки про начебто своє звільнення.

Як ідеться в дописі Пишного у фейсбуці, глава НБУ назвав цю інформацію "черговий вкидом".

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцімто написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", - написав Пишний.

Глава Нацбанку перебуває з робочим візитом у Марокко. Тут провели переговори з топменеджментом Міжнародного валютного фонду – виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом та його заступником Люком Дрессе. Також зустрілися з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером та його заступницею Умою Рамакрішнан.

Нагадаємо, торік у жовтні парламент підтримав відставку тодішнього глави НБУ Кирила Шевченка. Перед цим він подав заяву про відставку у зв'язку зі станом здоров'я та отримав від САП та НАБУ підозру про скоєння злочину у період керівництва в Укргазбанку.

Опісля Нацбанк очолив Андрій Пишний, бувши до цього головою правління Ощадбанку.