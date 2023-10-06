Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня сягнули майже $40 млрд

Станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $,7 млрд.

Про це повідомляє Національний банк.

У вересні резерви знизилися на 1,7%. Це сталося через інтервенції Нацбанку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку нашої держави та боргових виплат країни в іноземній валюті. Останні значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Нацбанк повідомив, що у вересні на користь уряду надійшло 3 328,9 млн дол. США. З них:

1 592,4 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

1 250,0 млн дол. США – грант від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку;

386,4 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

100,0 млн дол. США – від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Також НБУ зазначив, що уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 465,3 млн дол. США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 882,1 млн дол. США.

Чистий продаж валюти Нацбанком у вересні становив майже 2,7 млрд дол. США.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з журналістами повідомив, що міжнародні резерви становили понад 40 млрд і назвав це рекордом за всі часи незалежності України.

Станом на 1 серпня 2023 року їхній обсяг становив 41,7 млрд доларів США.