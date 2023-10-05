Позиція ПАТ “Укрінком” щодо тиску посадовців та блогерів на Верховний Суд України

Днями в українських ЗМІ з‘явився текст від блогера Сергія Лямця, в якому той здійснює публічний тиск на суддів Верховного Суду України, що розглядають справу ПАТ “Укрінком” про банкрутство на загальних підставах.

Такі публікації від блогерів та навіть від народних депутатів з‘являються в публічному просторі перед кожним засіданням Суду, де розглядається питання ПАТ “Укрінком”. В результаті чого акціонери компанії подали заяву до НАБУ за статтями 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем), 369-2 КК України (Зловживання впливом) та 206 КК України (Протидія законній господарській діяльності).

Публічний тиск на органи суддівської влади, за нашим баченням, здійснюють такі особи Галина Янченко, народна депутатка України та секретар Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з захисту прав інвесторів, Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Сергій Лямець, блогер.

Історія взаємовідносин нашої компанії ”Укрінком” з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вийшла на новий рівень. Раніше ми виграли більшість судів на свою користь.

Не вдаючись в глибокі подробиці, історія почалась саме з того, що НБУ забрав у ПАТ “Укрінбанк” банківську ліцензію. Після того ми змінили назву на ПАТ “Укрінком”.

Вісім років ми судимось за активи компанії та власну репутацію.

Зокрема постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 09.08.2019 року та Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2018 року у справі № 826/14033/17 Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.12.2017 залишено без змін.

Таким чином, в судовому порядку в рамках трьох інстанцій, в тому числі найвищою судовою інстанцією — Верховним Судом України — було підтверджено протиправність рішень НБУ та ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок процедури виведення банку з ринку.

Стратегічна мета ПАТ “Укрінком” — виплатити гроші всім кредиторам та вкладникам. Доступ до цих грошей ми отримуємо після перемоги у всіх судах, коли стягнемо борги з усіх неплатників. В тому числі — з пана Табалова.

Ми вже виплатили нашим вкладникам більше 1,62 млрд гривень. Фонд виплатив не набагато більше — 1,8 млрд.

Станом на жовтень 2023 року існує 11 справ, в яких здійснюється провадження відносно посадових осіб ФГВФО. 10 з них веде поліція, а одну — ДБР. Серед них: Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, шахрайство, невиконання судового рішення, службове підроблення.