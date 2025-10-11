Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Верховний Суд скасував рішення апеляції й поновив стягнення державі 5 млн грн за неякісний одяг для військових

Експерти встановили, що одяг не відповідає технічним вимогам і не придатний для використання у Збройних силах.

Верховний Суд скасував рішення апеляції й поновив стягнення державі 5 млн грн за неякісний одяг для військових
Фото: dejure.foundation

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду й відновив стягнення з компанії «Глобал Хіл Ікс Груп» понад 5 млн грн штрафів за постачання неякісного форменого одягу для військових, повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. 

У листопаді 2022 року підприємство поставило до однієї з військових частин зимові комплекти й утеплені куртки на суму понад 25 млн грн. Експерти встановили, що одяг не відповідає технічним вимогам і не придатний для використання у Збройних силах.

Через це прокуратура подала позов до Господарського суду Київської області, який постановив стягнути з компанії понад 5 млн грн штрафних санкцій. Апеляційний суд зменшив суму до майже 2 млн грн, однак Верховний Суд визнав це рішення помилковим і залишив у силі початкове рішення про повне стягнення.

Окремо триває кримінальне провадження проти керівника компанії, якого звинувачують у привласненні коштів та відмиванні грошей.
﻿
