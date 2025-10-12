​Дві людини загинули та три постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів постраждали три людини та дві загинули.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

На Синельниківщині через ворожі атаки загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка. Ще одна місцева 56 років постраждала. Їй надають необхідну допомогу, але вона у тяжкому стані.

Загалом росіяни били по Васильківській та Межівській громадах. Застосували fpv-дрон та РСЗВ. В результаті зайнялися гараж та господарська споруда, пошкоджені дві оселі.

Також на Нікопольщині під обстрілами були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Туди противник скеровував fpv-дрони й важку артилерію. Не минулося без потерпілих. Їх двоє. Жінка 66 років оговтуватися буде вдома. Натомість 51-річний чоловік під наглядом лікарів.

Крім того, в населених пунктах понівечено 11 приватних будинків, господарські споруди, заправка. Зачепило також лінію електропередачі.