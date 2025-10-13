Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Життя

У ЗСУ розгортають нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"

Вона автоматизує задачі з обліку військових, які раніше виконували вручну.

У ЗСУ розгортають нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"
"Імпульс"
Фото: Міноборони

У Збройних силах України розгортають цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Це перша цифрова система в ЗСУ, яка масштабується на всі частини і дозволяє фіксувати кадрові події щодо людини, автоматизує створення документів і формує узгоджену цілісну звітність", - йдеться в повідомленні.

Що дає система "Імпульс" для окремої частини та війська: 

1. Автоматизує задачі з обліку військових, які раніше виконували вручну. Накази, довідки, звіти формуються в електронному вигляді, що зменшує кількість рутинних операцій і звільняє ресурси для роботи з людьми, а не з файлами та паперами.

2. Система дає можливість службі персоналу бачити узгоджену й повну картину: хто на службі, у відпустці, на лікуванні.

3. Допомагає формувати звіти, де показники не суперечать один одному. Це дає можливість командуванню оперативно приймати рішення на основі структурованих і перевірених даних, а не розрізнених таблиць чи фрагментарної інформації.

4. Відповідає сучасним вимогам кіберзахисту, якими керуються країни НАТО. Система з чітким розмежуванням доступу та керуванням ролей. Кожна частина працює лише з даними своїх військовослужбовців. Це дозволяє відмовитися від використання окремих таблиць Excel і працювати з даними у захищеній, контрольованій системі.

5. Передбачено інтеграцію з системами Армія+, електронним документообігом, Медичною інформаційною системою та іншими ІТ-продуктами у війську.
Теми:
