У ЗСУ розгортають нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"

Вона автоматизує задачі з обліку військових, які раніше виконували вручну.

У Збройних силах України розгортають цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Це перша цифрова система в ЗСУ, яка масштабується на всі частини і дозволяє фіксувати кадрові події щодо людини, автоматизує створення документів і формує узгоджену цілісну звітність", - йдеться в повідомленні.

Що дає система "Імпульс" для окремої частини та війська:

1. Автоматизує задачі з обліку військових, які раніше виконували вручну. Накази, довідки, звіти формуються в електронному вигляді, що зменшує кількість рутинних операцій і звільняє ресурси для роботи з людьми, а не з файлами та паперами.

2. Система дає можливість службі персоналу бачити узгоджену й повну картину: хто на службі, у відпустці, на лікуванні.

3. Допомагає формувати звіти, де показники не суперечать один одному. Це дає можливість командуванню оперативно приймати рішення на основі структурованих і перевірених даних, а не розрізнених таблиць чи фрагментарної інформації.

4. Відповідає сучасним вимогам кіберзахисту, якими керуються країни НАТО. Система з чітким розмежуванням доступу та керуванням ролей. Кожна частина працює лише з даними своїх військовослужбовців. Це дозволяє відмовитися від використання окремих таблиць Excel і працювати з даними у захищеній, контрольованій системі.

5. Передбачено інтеграцію з системами Армія+, електронним документообігом, Медичною інформаційною системою та іншими ІТ-продуктами у війську.