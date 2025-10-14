На пункті пропуску «Дяківці» прикордонники виявили у громадянина Румунії колекцію старовинних монет, що можуть становити культурну цінність.

Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон старовинні монети

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, 35-річний чоловік повертався додому на власному автомобілі. Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли 18 румунських, німецьких та британських монет, датованих другою половиною XVIII – початком ХХ століття.

Крім того, серед знахідок була срібна румунська медаль «За вірну службу», заснована у 1878 році королем Румунії Каролем І.

Всі предмети вилучили для проведення експертизи. Представники митниці склали відповідний протокол.