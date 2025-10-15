Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
На Сумщині в лікарні помер чоловік, який зазнав поранень через влучання ворожого дрона

Чоловік отримав важку травму.

На Сумщині в лікарні помер чоловік, який зазнав поранень через влучання ворожого дрона
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

На Сумщині у Середино-Будській громаді в лікарні помер чоловік, який потрапив під ворожий обстріл дрона 14 жовтня.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“47-річний чоловік, який учора був поранений унаслідок влучання ворожого БпЛА в Середино-Будській громаді, помер у лікарні”, — ідеться у повідомленні.

Чоловік зазнав важкої травми. Лікарі боролися за його життя, але врятувати постраждалого не вдалося.
