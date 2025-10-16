Унаслідок вибуху дрона в Сумському районі загинув чоловік

Сьогодні, 16 жовтня, унаслідок вибуху російського дрона на Сумщині загинув 38-річний чоловік.

Про це розповіли у обласній прокуратурі.

Сьогодні зранку в Краснопільській громаді Сумського району на території місцевого підприємства вибухнув безпілотник."За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.