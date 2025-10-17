Ворог вночі застосував 70 безпілотників, ППО знешкодила половину з них

31 безпілотник влучив у 10 місць, ще на двох локаціях впали уламки.

У ніч на 17 жовтня російська армія застосувала по Україні 70 безпілотників. ППО знешкодила 35 із них.

Як розповіли у Повітряних силах, зафіксували влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"У ніч на 17 жовтня (з 20:00 16 жовтня) противник атакував 70 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, близько 50 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.