Трамп пояснив, чому обрав саме Будапешт для зустрічі з Путіним

Республіканець співає дифірамби угорському прем'єру.

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час перебування Володимира Зеленського у Білому домі пояснив журналістам, чому домовився про зустріч із російським диктатором Путіним саме в Угорщині.

Як пише "Європейська правда", вибір Будапешта був мотивований ставленням Трамп до очільника угорського уряду Віктора Орбана. Республіканець назвав голову партії "Фідес" "лідером, який нам, мені та Путіну, подобається".

Він додав, що Орбан буцімто "чудово керує своєю країною і вирішив чимало проблем, які є в інших державах". Трамп також назвав Угорщину "безпечною" і висловив упевненість в тому, що Орбан "влаштує хороший прийом".
