Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

Трамп заявив про стовідсоткову підтримку Орбана на виборах в Угорщині

Соцопитування спростовують прогнози Білого дому.

Трамп заявив про стовідсоткову підтримку Орбана на виборах в Угорщині
Дональд Трамп і Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на саміті у Єгипті публічно висловив "стовідсоткову" підтримку прем'єру Угорщини Віктору Орбану на майбутніх парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", республіканець назвав голову угорського уряду "чудовим хлопцем", "прекрасним лідером", "фантастичним переможцем". Зі слів Трампа випливає, що це саме його підтримка допомогла партії "Фідес" Орбана здобути перевагу у 28% над конкурентами під час останнього волевиявлення.

Наступного року господар Білого дому прогнозує прем'єру ще кращий результат, "якщо будуть нові вибори". Але такий сценарій далекий від реальності: соцопитування свідчать, що популярність Орбана та його однопартійців стрімко падає, а вибори, найвірогідніше, призведуть до зміни влади на користь опозиціної політсили "Тиса" Петера Мадяра.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies