Трамп заявив про стовідсоткову підтримку Орбана на виборах в Угорщині

Президент США Дональд Трамп на саміті у Єгипті публічно висловив "стовідсоткову" підтримку прем'єру Угорщини Віктору Орбану на майбутніх парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", республіканець назвав голову угорського уряду "чудовим хлопцем", "прекрасним лідером", "фантастичним переможцем". Зі слів Трампа випливає, що це саме його підтримка допомогла партії "Фідес" Орбана здобути перевагу у 28% над конкурентами під час останнього волевиявлення.

Наступного року господар Білого дому прогнозує прем'єру ще кращий результат, "якщо будуть нові вибори". Але такий сценарій далекий від реальності: соцопитування свідчать, що популярність Орбана та його однопартійців стрімко падає, а вибори, найвірогідніше, призведуть до зміни влади на користь опозиціної політсили "Тиса" Петера Мадяра.