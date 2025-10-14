Нідерландські військові в Польщі зіткнулися з появою підозрілих дронів

Нідерландські військові, які брали участь у навчаннях у Польщі, зіткнулися з появою підозрілих дронів, пише видання NOS.
Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що під час інциденту військові не мали при собі систем протидії безпілотникам — їх оперативно доставили з Нідерландів уже після події.
«Безпосередньої загрози не було. Ми перебували на значній відстані від російського кордону. Ми одразу зробили висновки і внесли необхідні зміни», — заявив бригадний генерал Франк Грандіа.
Інцидент стався під час навчань Falcon Autumn — масштабної повітряної операції НАТО за участю Польщі, США та Нідерландів. Коли підрозділи Повітряно-десантної бригади розгортали табір на аеродромі, над ними несподівано з’явилися кілька невеликих дронів.
Хто стоїть за запуском цих дронів — наразі невідомо. «Ми знаємо, що є сторони, які проявляють надзвичайний інтерес до наших дій і стежать за навчаннями», — зазначив Грандіа.
Попри інцидент, навчання не скасували — лише частково скоригували. Зрештою дрони зникли.
- За останній місяць польські військові неодноразово фіксували порушення повітряного простору невідомими безпілотниками. Варшава заявляє, що більшість із них прилітали з території Росії. Кремль ці звинувачення або заперечував, або залишав без відповіді.
- За словами польського прем’єра Дональда Туска, частину таких дронів збивали силами польської армії — у цьому брали участь і нідерландські винищувачі F-35. Польща також кілька разів піднімала у повітря бойові літаки як запобіжний захід через загрозу атак безпілотників, що летіли в боку України.