Нідерландські військові в Польщі зіткнулися з появою підозрілих дронів

Нідерландські військові, які брали участь у навчаннях у Польщі, зіткнулися з появою підозрілих дронів, пише видання NOS.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що під час інциденту військові не мали при собі систем протидії безпілотникам — їх оперативно доставили з Нідерландів уже після події.

«Безпосередньої загрози не було. Ми перебували на значній відстані від російського кордону. Ми одразу зробили висновки і внесли необхідні зміни», — заявив бригадний генерал Франк Грандіа.

Інцидент стався під час навчань Falcon Autumn — масштабної повітряної операції НАТО за участю Польщі, США та Нідерландів. Коли підрозділи Повітряно-десантної бригади розгортали табір на аеродромі, над ними несподівано з’явилися кілька невеликих дронів.

Хто стоїть за запуском цих дронів — наразі невідомо. «Ми знаємо, що є сторони, які проявляють надзвичайний інтерес до наших дій і стежать за навчаннями», — зазначив Грандіа.

Попри інцидент, навчання не скасували — лише частково скоригували. Зрештою дрони зникли.