Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСвіт

Нідерландські військові в Польщі зіткнулися з появою підозрілих дронів

Системи протидії БпЛА доставили вже після інциденту.

Нідерландські військові в Польщі зіткнулися з появою підозрілих дронів
фото ілюстративне
Фото: Оксана Чорна

Нідерландські військові, які брали участь у навчаннях у Польщі, зіткнулися з появою підозрілих дронів, пише видання NOS.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що під час інциденту військові не мали при собі систем протидії безпілотникам — їх оперативно доставили з Нідерландів уже після події.

«Безпосередньої загрози не було. Ми перебували на значній відстані від російського кордону. Ми одразу зробили висновки і внесли необхідні зміни», — заявив бригадний генерал Франк Грандіа.

Інцидент стався під час навчань Falcon Autumn — масштабної повітряної операції НАТО за участю Польщі, США та Нідерландів. Коли підрозділи Повітряно-десантної бригади розгортали табір на аеродромі, над ними несподівано з’явилися кілька невеликих дронів.

Хто стоїть за запуском цих дронів — наразі невідомо. «Ми знаємо, що є сторони, які проявляють надзвичайний інтерес до наших дій і стежать за навчаннями», — зазначив Грандіа.

Попри інцидент, навчання не скасували — лише частково скоригували. Зрештою дрони зникли.

  • За останній місяць польські військові неодноразово фіксували порушення повітряного простору невідомими безпілотниками. Варшава заявляє, що більшість із них прилітали з території Росії. Кремль ці звинувачення або заперечував, або залишав без відповіді.
  • За словами польського прем’єра Дональда Туска, частину таких дронів збивали силами польської армії — у цьому брали участь і нідерландські винищувачі F-35. Польща також кілька разів піднімала у повітря бойові літаки як запобіжний захід через загрозу атак безпілотників, що летіли в боку України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies