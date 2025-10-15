Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Пакистан повідомив про нові зіткнення з афганськими військами на кордоні

Ісламабад заявив, що пакистанські військові відповіли на обстріл з боку афганських сил та місцевих бойовиків у вівторок ввечері.

Пакистан повідомив про нові зіткнення з афганськими військами на кордоні
Похорон пакистанського солдата, загиблого в зіткненнях з афганськими силами
Фото: EPA/UPG

Пакистан повідомляє про нові зіткнення з афганськими військами на кордоні, пише Bloomberg.

Ісламабад заявив, що пакистанські військові відповіли на обстріл з боку афганських сил та місцевих бойовиків у вівторок ввечері. Таким чином відновилися смертельні сутички, які розпочалися минулими вихідними після взаємних звинувачень у порушенні кордону.

Як інформує державний телеканал Pakistan Television (PTV), Пакистан “відкрив повноцінний вогонь” у відповідь на “неспровокований” обстріл у північно-західному регіоні Куррам, вбивши багатьох талібів та пошкодивши їхні передові пости та танк. Зазначається, що під час удару ліквідували важливого лідера пакистанського крила “Талібану” ‒ місцевого відгалуження афганського руху.

Зі свого боку речник талібського режиму Забіхулла Муджахід заявив, що афганські війська “вбили багатьох пакистанських загарбників”, захопивши їхню зброю, танки та пости. Він стверджує, що афганські війська відкрили вогонь після того, як Пакистан атакував район Спін-Болдак у провінції Кандагар із застосуванням легкої та важкої зброї. У цій атаці пакистанці нібито вбили 12 цивільних жителів та поранили понад 100. 

  • Пакистан та Афганістан обмінялися інтенсивним вогнем уздовж спільного кордону минулими вихідними після того, як Кабул звинуватив Ісламабад у здійсненні авіаударів по території Афганістану. 
  • Афганістан заявив, що його війська вбили 58 пакистанських солдатів під час нічних операцій на кордоні. Пакистан повідомив про ліквідацію 200 афганських солдатів і втрату своїх 23 солдатів.
  • Ісламабад хоче, щоб Афганістан зупинив використання своєї території бойовиками пакистанського “Талібану” для нападів усередині країни.
  • Президент Дональд Трамп натякнув на свою готовність втрутитися у вирішення конфлікту між Пакистаном та Афганістаном. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив, що хотів би номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Шариф вважає, що американський президент врятував мільйони життів.
