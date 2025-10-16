Мешканців Нідерландів просять обмежити споживання електроенергії, щоб уникнути перенавантаження

Країна намагається перейти на зелену енергетику, але її мережі повноцінно для цього не готові.

Мешканців Нідерландів закликають економити споживання електроенергії між 16 і 21 годинами. Це потрібно для захисту електромереж від перенавантаження, передає BBC.

Нідерланди відомі своїми стараннями перейти на зелену енергетику і відмовитися від газу на електростанціях. Вони уже частково замінили газ на вітрову та сонячну енергію.

Країна посідає перше місце в Європі за кількістю сонячних панелей на людину.

"Фактично, понад третина нідерландських домогосподарств має встановлені сонячні панелі", – пишуть журналісти.

Крім того, країна має найвищу кількість зарядних станцій на душу населення для електоркарів на континенті. А також Нідерланди мають ціль зробити головним джерелом енергії до 2030-го морські вітрові станції.

Це все іде на користь довкіллю, але завдає національній енергосистемі стресу.

Проблема полягає в "перевантаженні мережі", каже головний виконавчий директор голландського виробника та постачальника енергії Eneco Кіс-Ян Рамо. 70% виробництва електроенергії компанії зараз здійснюється за допомогою сонячної та вітрової енергії.

"Перевантаження мережі схоже на затор в електромережі. Воно спричинене або занадто великим попитом на електроенергію в певній області, або занадто великою кількістю електроенергії, що подається в мережу, більше, ніж мережа може обробляти", – пояснив він.

Мережі були побудовані за часів, коли електростанції працювали переважно від газу.