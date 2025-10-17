Колишньому раднику Трампа з нацбезпеки Джону Болтону висунуто звинувачення

Він нібито ділився секретною інформацією зі своєю дружиною та дочкою електронною поштою

Федеральне велике журі присяжних у Меріленді висунуло звинувачення колишньому раднику Трампа з нацбезпеки Джону Болтону.

Про це повідомляє CNN.

“Джерела повідомили CNN, що він нібито ділився суворо секретною інформацією зі своєю дружиною та дочкою електронною поштою”, - йдеться у повідомленні.

Також раніше джерела повідомили CNN, що частина розслідування Міністерства юстиції зосереджена на нотатках, які Болтон робив собі в обліковому записі електронної пошти AOL. Він часом писав короткий виклад своєї діяльності, наприклад, записи в щоденнику, коли працював на Трампа.

Зазначається, що Болтон, який перебуває під слідством за ймовірне незаконне поводження з секретною інформацією, став третім відомим політичним ворогом Трампа, якому висунуто звинувачення менш ніж за місяць.

Федеральні агенти прийшли до будинку Болтона в штаті Меріленд 22 серпня в рамках розслідування, розпочатого за наказом директора ФБР Каша Пателя.

Болтона раніше звинувачували у включенні секретної інформації до його книги 2020 року «Кімната, де це сталося: мемуари з Білого дому».

Президент Трамп боровся за скасування публікації через включення до неї національних таємниць, стверджуючи, що Болтон порушив угоду про нерозголошення, підписану як умову його працевлаштування. Однак Трамп не зміг скасувати публікацію книги.