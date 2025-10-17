Що не так з мобілізацією
Нідерланди: російські хакери заплатили 17-річному хлопцеві за шпигунство

Цього хлопця та інших заарештували минулого місяця.

Нідерланди: російські хакери заплатили 17-річному хлопцеві за шпигунство
Фото: Міноборони Нідерландів

Генеральна прокуратура Нідерландів оприлюднила інформацію про хлопців, заарештованих минулого місяця за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє NOS.

Один із затриманих, 17-річний хлопець, ймовірно, контактував з хакерською групою, пов'язаною з російським урядом

За даними Генеральної прокуратури Нідерландів, він доручив двом іншим особам збирати дані мережі Wi-Fi у Гаазі. Це нібито відбувалося в таких місцях, як Європол, Євроюст та посольство Канади.

Зібрані дані, які можуть бути використані для кібератак та цифрового шпигунства, були передані клієнту хакерської групи за плату. 

Після розслідування Служби військової розвідки та безпеки  минулого місяця було заарештовано двох хлопців, третього підозрюваного допитала поліція, але через обмежену роль його не заарештували, лише вилучили пристрої для зберігання даних.

Одного підозрюваного спочатку помістили до центру для неповнолітніх, але минулого тижня його досудове ув'язнення було перетворено на домашній арешт до кінця жовтня. Іншого підозрюваного одразу після арешту помістили під домашній арешт, але минулого тижня його зняли.
