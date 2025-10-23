​У Лондоні заарештували трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Британська поліція заарештувала в Лондоні трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє The Independent.

Поліція також повідомила, що троє чоловіків віком 44, 45 та 48 років були заарештовані детективами з відділу боротьби з тероризмом у західній та центральній частинах Лондона.

Наразі вони перебувають під вартою.

"Ми спостерігаємо зростання кількості осіб, яких ми б назвали «агентами», що вербуються іноземними розвідслужбами, і ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями щодо припинення такого роду діяльності", – заявив голова Контртерористичного управління Лондона командир Домінік Мерфі.