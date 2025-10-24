Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Головна

Трамп передумав надсилати до Сан-Франциско військових та антиміграційних агентів

Президента переконали "дати місту ще один шанс".

Трамп передумав надсилати до Сан-Франциско військових та антиміграційних агентів
Сан-Франциско
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала плани щодо застосування у Сан-Франциско федеральних військ та служб, які займаються пошуком та депортацією нелегальних мігрантів. 

Як пише The Guardian, глава держави хотів додати місто до списку тих, де "потрібно навести лад". Проте розмова з мером Даніелем Лурі переконала Трампа "дати Сан-Франциско ще один шанс".

Також на рішення Білого дому вплинули представники великого технологічного бізнесу з Кремнієвої долини. Такі гіганти як Apple, Google, Amazon, Meta і NVIDIA просили Трампа не чіпати Сан-Франциско - натомість вони забезпечили суттєву частку фінансування омріяного для республіканця проєкту побудови бальної зали у резиденції президента. За деякими даними, технокомпанії надали на цю справу близько 300 мільйонів доларів.
