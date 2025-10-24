Трамп передумав надсилати до Сан-Франциско військових та антиміграційних агентів

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала плани щодо застосування у Сан-Франциско федеральних військ та служб, які займаються пошуком та депортацією нелегальних мігрантів.

Як пише The Guardian, глава держави хотів додати місто до списку тих, де "потрібно навести лад". Проте розмова з мером Даніелем Лурі переконала Трампа "дати Сан-Франциско ще один шанс".

Також на рішення Білого дому вплинули представники великого технологічного бізнесу з Кремнієвої долини. Такі гіганти як Apple, Google, Amazon, Meta і NVIDIA просили Трампа не чіпати Сан-Франциско - натомість вони забезпечили суттєву частку фінансування омріяного для республіканця проєкту побудови бальної зали у резиденції президента. За деякими даними, технокомпанії надали на цю справу близько 300 мільйонів доларів.