У Британії організатора підпалу українських бізнесів засудили до 17 років

Суд у Лондоні засудив Ділана Ерла до 17 років ув’язнення за організацію підпалу компаній, пов’язаних із постачанням обладнання Starlink для України, пише Reuters.

Прокуратура назвала його дії «тривалою кампанією тероризму та диверсій на території Великої Британії».

Підпал стався у 2024 році. Ерл визнав провину. Слідство встановило, що він діяв за вказівками представника російської ПВК «Вагнер», із яким також обговорював плани викрадення співзасновника фінансового застосунку Revolut та підпалу складу в Чехії.

Разом із ним на лаві підсудних перебував 23-річний Джейк Рівз, який також визнав провину у підпалі та у співпраці з іноземною розвідкою за Законом про національну безпеку. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

«Ця справа стосується спроб Російської Федерації здобути згубний глобальний вплив, використовуючи соціальні мережі для залучення диверсантів на відстані тисяч кілометрів від Москви», — заявила суддя під час оголошення вироку.

Вона наголосила, що дії Ерла тіа Рівза можна назвати державною зрадою, а сам злочин був частиною змови із шістьма іншими особами, які намагалися підпалити склади у Східному Лондоні на замовлення «Вагнера».