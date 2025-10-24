Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаСвіт

У Британії організатора підпалу українських бізнесів засудили до 17 років

Зловмисник співпрацював із «Групою Вагнера».

У Британії організатора підпалу українських бізнесів засудили до 17 років
вагнерівці
Фото: Центр наспротиву

Суд у Лондоні засудив Ділана Ерла до 17 років ув’язнення за організацію підпалу компаній, пов’язаних із постачанням обладнання Starlink для України, пише Reuters

Прокуратура назвала його дії «тривалою кампанією тероризму та диверсій на території Великої Британії».

Підпал стався у 2024 році. Ерл визнав провину. Слідство встановило, що він діяв за вказівками представника російської ПВК «Вагнер», із яким також обговорював плани викрадення співзасновника фінансового застосунку Revolut та підпалу складу в Чехії.

Разом із ним на лаві підсудних перебував 23-річний Джейк Рівз, який також визнав провину у підпалі та у співпраці з іноземною розвідкою за Законом про національну безпеку. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

«Ця справа стосується спроб Російської Федерації здобути згубний глобальний вплив, використовуючи соціальні мережі для залучення диверсантів на відстані тисяч кілометрів від Москви», — заявила суддя під час оголошення вироку.

Вона наголосила, що дії Ерла тіа Рівза можна назвати державною зрадою, а сам злочин був частиною змови із шістьма іншими особами, які намагалися підпалити склади у Східному Лондоні на замовлення «Вагнера».
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies