Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаПолітика

На саміті в Лондоні Стармер закликатиме союзників надати Україні далекобійні ракети

Стармер також оголосить про надання додаткових 100 зенітних ракет раніше запланованого терміну.

На саміті в Лондоні Стармер закликатиме союзників надати Україні далекобійні ракети
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер на саміті в Лондоні в п’ятницю наполягатиме на тому, щоб союзники надали Україні більше далекобійних ракет для ударів по цілях у Росії.

Про це пише ВВС. 

На саміт "коаліції охочих" будуть присутніми президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем’єр Нідерландів Дік Схоф. Інші, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, приєднаються дистанційно.

Стармер закличе лідерів збільшити постачання далекобійної зброї після успішної атаки на хімічний завод у Брянську в Росії із застосуванням британських ракет Storm Shadow.

"Єдина людина, яка не хоче зупинити цю війну, – це президент Путін. Його жорстокі удари по маленьких дітях у дитячому садку цього тижня доводять це абсолютно чітко", – сказав він. 

Стармер також оголосить, що Україна отримає додаткові 100 зенітних ракет раніше запланованого терміну – у рамках угоди на £1,6 млрд, укладеної між Британією та Україною в березні.

"Раз за разом ми пропонуємо Путіну шанс припинити його безглузде вторгнення, зупинити вбивства і відвести війська, але він знову і знову відкидає ці пропозиції і будь-яку можливість миру", – сказав Стармер.

Стармер також проведе консультації із західними союзниками щодо того, як прибрати російську нафту і газ зі світового ринку.

Також обговорюватиметься використання заморожених російських активів для надання Україні фінансових кредитів, хоча на саміті в Брюсселі в четвер цьому завадили як політичні розбіжності, так і юридичні перешкоди.

ЄС не зміг погодити пропозицію використати до €140 млрд заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Однак лідери домовилися допомогти покривати фінансові потреби України протягом наступних двох років.

На думку посла США в НАТО Метью Вітакера, надання Україні далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, могло б поставити під загрозу значну частину енергетичної інфраструктури Росії та стати чинником, який змусить російського диктатора Володимира Путіна погодитися на переговори.На початку жовтня стало відомо, що Британія передала Україні сотні ракети для ППО на п'ять місяців швидше.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies