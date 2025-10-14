Посол США в НАТО: надання Україні ракет Tomahawk може змусити Путіна сісти за стіл переговорів

При цьому Штати наголошують на необхідності переговорів.

Надання Україні далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, могло б поставити під загрозу значну частину енергетичної інфраструктури Росії та стати чинником, який змусить російського диктатора Володимира Путіна погодитися на переговори.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, передає «Європейська правда».

«Остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме президент Трамп. Він нещодавно висловлював свої думки щодо того, чого потребує Україна, зокрема й щодо Tomahawk. Президент Трамп, безумовно, має остаточне слово в цьому питанні і говорить сам за себе», — зазначив Вітакер.

Дипломат переконаний, що далекобійна зброя могла б істотно вплинути на позиції Кремля.

«Можливість здійснювати удари на велику глибину могла б змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато об’єктів, зокрема значну частину енергетичної інфраструктури всередині Росії», - сказав дипломат,

Вітакер наголосив, що війна має завершитися переговорами і додав, що «поки не схоже, що росіяни готові відмовитися від своїх максималістських цілей». При цьому посол не виключив, що «такі кроки, як переривання діяльності “тіньового флоту”, можливе використання Tomahawk та інші заходи, можуть спонукати Путіна до мирних домовленостей».

«Якщо хтось і може цього досягти, то, безперечно, це президент Трамп», — додав Вітакер.