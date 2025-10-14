Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Посол США в НАТО: надання Україні ракет Tomahawk може змусити Путіна сісти за стіл переговорів

При цьому Штати наголошують на необхідності переговорів.

Посол США в НАТО: надання Україні ракет Tomahawk може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
посол США у НАТО Метью Вітакер
Фото: скрін

Надання Україні далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, могло б поставити під загрозу значну частину енергетичної інфраструктури Росії та стати чинником, який змусить російського диктатора Володимира Путіна погодитися на переговори.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, передає «Європейська правда».

«Остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме президент Трамп. Він нещодавно висловлював свої думки щодо того, чого потребує Україна, зокрема й щодо Tomahawk. Президент Трамп, безумовно, має остаточне слово в цьому питанні і говорить сам за себе», — зазначив Вітакер.

Дипломат переконаний, що далекобійна зброя могла б істотно вплинути на позиції Кремля.

«Можливість здійснювати удари на велику глибину могла б змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато об’єктів, зокрема значну частину енергетичної інфраструктури всередині Росії», - сказав дипломат,

Вітакер наголосив, що війна має завершитися переговорами і додав, що «поки не схоже, що росіяни готові відмовитися від своїх максималістських цілей». При цьому посол не виключив, що «такі кроки, як переривання діяльності “тіньового флоту”, можливе використання Tomahawk та інші заходи, можуть спонукати Путіна до мирних домовленостей».

«Якщо хтось і може цього досягти, то, безперечно, це президент Трамп», — додав Вітакер.

  • США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, писало видання Financial Times із посиланням на директора програми з питань оборони в аналітичному центрі "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон.
