У США анулювали візи низці іноземців, які у соцмережах раділи загибелі Чарлі Кірка

У США анулювали візи низці іноземців, які у соцмережах раділи загибелі консервативного активіста Чарлі Кірка.

Про це йдеться у заяві Держдепу у “Твітері”.

“Сполучені Штати не зобов'язані приймати іноземців, які бажають смерті американцям. Державний департамент продовжує виявляти власників віз, які раділи жахливому вбивству Чарлі Кірка”, – йдеться у повідомленні.

Відомство навело 6 прикладів постів іноземців, яким більше не раді у США. Зокрема візи були анульовані у громадян Аргентини, ЮАР, Мексики, Бразилії, Німеччини та Парагваю.