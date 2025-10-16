Пакистан і Афганістан оголосили про дводенне перемир'я

Кордон між Афганістаном і Пакистаном

Уряди Пакистану та Афганістану домовилися про режим припинення вогню тривалістю 48 годин від середи.

Як пише Reuters, обидві сторони переконують, що на перемир'ї наполягали у протилежному таборі. Афганські таліби пообіцяли дотримуватися тиші за умови, що Ісламбабад справді припинить агресію.

Протистояння між країнами перейшло в стадію ескалації через заяви пакистанців щодо нападу бойовиків, які нібито діяли з таборів на території Афганістану. Натомість у Кабулі військове керівництво сусідів звинуватили у провокуванні війни та наданні притулку терористам "Ісламської держави".

Перед оголошенням тимчасового перемир'я велися інтенсивні бої, під час яких сторони звинувачували одна одну в атаці житлових районів замість військових об'єктів. Є інформація про десятки загиблих цивільних та сотні поранених.