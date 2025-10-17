Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Медики Третього армійського корпусу врятували постраждалого в аварії у Великобританії

Чоловік отримав серйозні травми у ДТП, але українські медики стабілізували його.

Фото: Третій армійський корпус

Під час відпустки у Великобританії медики Третього армійського корпусу врятували постраждалого в аварії.

Про це повідомила пресслужба Третього армійського корпусу.

“Софія, Мівіна та Ребека проїздили повз на таксі, коли стали свідками аварії. Не вагаючись, вони зупинили авто та поспішили на стабілізаційні дії: зупинили кровотечу, наклали пов’язку і контролювали життєві показники до прибуття швидкої”, - йдеться у повідомленні.

Постраждалий отримав серйозні травми, але українські медики стабілізували його на місці, після чого його доправили до лікарні.

Фото: Третій армійський корпус
Бійці Третього армійського корпусу прибули у Лондон на презентацію біографічного фільму в рамках проєкту “ВАРТА”.
