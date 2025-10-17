Reuters: Пакистан й Афганістан домовилися про продовження перемир'я

Припинення вогню триватиме до завершення запланованих переговорів у катарській Досі.

Пакистанські військові стоять на варті в порту Карачі після військової ескалації між Індією та Пакистаном, Карачі, Пакистан, 09

Пакистан і Афганістан домовилися продовжити 48-годинне перемир’я до завершення запланованих переговорів у Досі.

Про це повідомили три пакистанські представники сил безпеки та одне джерело в Талібані, пише Retuers.

За словами джерел, делегація Пакистану вже прибула до столиці Катару, тоді як афганська делегація прибуде в суботу.

Тимчасове припинення вогню, досягнуте у середу, зупинило кілька днів зіткнень, унаслідок яких загинули десятки людей і сотні отримали поранення.