Reuters: Пакистан й Афганістан домовилися про продовження перемир'я

Припинення вогню триватиме до завершення запланованих переговорів у катарській Досі.

Пакистанські військові стоять на варті в порту Карачі після військової ескалації між Індією та Пакистаном, Карачі, Пакистан, 09
Фото: EPA/UPG

Пакистан і Афганістан домовилися продовжити 48-годинне перемир’я до завершення запланованих переговорів у Досі. 

Про це повідомили три пакистанські представники сил безпеки та одне джерело в Талібані, пише Retuers.

За словами джерел, делегація Пакистану вже прибула до столиці Катару, тоді як афганська делегація прибуде в суботу. 

Тимчасове припинення вогню, досягнуте у середу, зупинило кілька днів зіткнень, унаслідок яких загинули десятки людей і сотні отримали поранення.
