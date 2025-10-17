Україна отримає перші кошти від Японії за рахунок доходів від заморожених активів РФ на початку 2026 року

З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів бюджетної допомоги, з яких 955 млн доларів – гранти.

Україна отримає перші фінансові надходження від Японії у межах використання доходів із заморожених російських активів на початку 2026 року.

Про це повідомило Міністерство фінансів України за підсумками робочої зустрічі у Вашингтоні з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Зустріч відбулася за участі заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буці, а також старших віцепрезидентів JICA Шохеї Хара та Юко Міцуї.

"Я вдячна уряду Японії за плідну співпрацю. З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів США бюджетної допомоги, з яких 955 млн доларів – гранти. Зовнішнє фінансування залишається необхідним для підтримки стабільності в країні у 2026 році й надалі", — зазначила Зикова.

У 2025 році міністр фінансів Сергій Марченко та керівник офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали кредитний договір на суму 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).

Погашення та обслуговування кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Ці кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який країни "Великої сімки" (G7) створили для підтримки України.

Загальний обсяг фінансової допомоги в межах цього механізму становить близько 50 млрд доларів США.