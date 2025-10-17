Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСвіт

Україна отримає перші кошти від Японії за рахунок доходів від заморожених активів РФ на початку 2026 року

З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів бюджетної допомоги, з яких 955 млн доларів – гранти. 

Україна отримає перші кошти від Японії за рахунок доходів від заморожених активів РФ на початку 2026 року
Фото: Міністерство фінансів України

Україна отримає перші фінансові надходження від Японії у межах використання доходів із заморожених російських активів на початку 2026 року. 

Про це повідомило Міністерство фінансів України за підсумками робочої зустрічі у Вашингтоні з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Зустріч відбулася за участі заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буці, а також старших віцепрезидентів JICA Шохеї Хара та Юко Міцуї.

"Я вдячна уряду Японії за плідну співпрацю. З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів США бюджетної допомоги, з яких 955 млн доларів – гранти. Зовнішнє фінансування залишається необхідним для підтримки стабільності в країні у 2026 році й надалі", — зазначила Зикова.

У 2025 році міністр фінансів Сергій Марченко та керівник офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали кредитний договір на суму 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США). 

Погашення та обслуговування кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Ці кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який країни "Великої сімки" (G7) створили для підтримки України. 

Загальний обсяг фінансової допомоги в межах цього механізму становить близько 50 млрд доларів США.

  • Україна отримає 88 млн доларів США фінансування в рамках проекту Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) на підтримку приватного сектору. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies