Україна отримає $88 млн від Японії в рамках проєкту Світового банку RISE

Україна отримає 88 млн доларів США фінансування в рамках проекту Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) на підтримку приватного сектору. Кошти надаються за рахунок гарантії уряду Японії від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Про це повідомив Урядовий портал.

Угоду про позику від України підписав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

У результаті до загального фонду держбюджету планують залучити 80 млн доларів США. 8 млн доларів – це капіталізація відсотків за позикою, за рахунок яких буде сплачуватись разова комісія та комісія за зобов'язання.

Проєкт RISE спрямований на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору. Реалізація проєкту передбачена із 2024 до 2027 року. Загальна сума фінансування на період імплементації запланована у розмірі понад 1 млрд доларів, з яких попередньо виділили 593 млн доларів.

У 2024 році в рамках проєкту відповідно до трьох угод початково було залучено позику МБРР розміром 283 млн доларів США (під гарантію Японії, з урахуванням капіталізації у сумі 33 млн доларів США), кредит Міжнародної асоціації розвитку (МАР) на 300 млн доларів США, та грант URTF розміром 10 млн доларів США для реалізації інвестиційної частини.Вже до кінця минулого року Україна отримала 250 млн доларів фінансування за позикою МБРР.

RISE – проєкт Світового банку, який впроваджується з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results" (PforR)". Частина PforR має на меті перегляд та підтримку результатів за напрямами: підвищення ефективності державної підтримки МСП з фокусом на зеленій конкурентоспроможності; удосконалення бізнес-середовища та цифрових урядових послуг для бізнесу; забезпечення доступу МСП до експортних ринків.