Потреби України в забезпеченні оборони в наступному році складуть $120 млрд

Половину з них держава повинна забезпечити з власного бюджету. 

Роксолана Підласа
Фото: скриншот

Кабінет міністрів сьогодні повинен ухвалити бюджет на 2026-ий і подати його до Верховної Ради. Основним завданням бюджету буде забезпечити потреби оборони держави, повідомила в ефірі телемарафону голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа

Це завдання є незмінним уже чотири роки повномасштабного вторгнення, додала вона. Підласа підкреслила, що видатки на війну лише зростають. 

172 мільйони доларів на день вартує війна лише державному бюджету України. Так само ми отримуємо внесок міжнародних партнерів. Цей внесок приблизно рівнозначний вкладу українських платників податків у забезпечення оборони. На наступний рік, за нашими оцінками, за оцінками міністерства оборони, потреби у забезпеченні оборони України складають 120 млрд доларів на рік”, – сказала вона. 

З них $60 млрд – коштом державного бюджету, а решта, як очікується, це допомога у натуральному вигляді (зброя, боєприпаси). 

Підласа припускає, що в новому бюджеті підвищать зарплату вчителів. Але точніше про це стане відомо після ознайомлення із бюджетом, підготовленим урядом. 
