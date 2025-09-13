«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Україна отримає понад $246 млн від Японії в рамках програми SURGE

До кінця 2025 року до загального фонду державного бюджету будуть залучені 229,7 млн доларів. 

Фото: Укрінформ

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику на 246,5 млн доларів по програмі SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти будуть залучені із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Мета проєкту — підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, удосконалення середньострокового і програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.

Планується, що до кінця 2025 року до загального фонду державного бюджету будуть залучені 229,7 млн доларів. Частина позики у сумі 16,8 млн доларів буде спрямована на капіталізацію відсотків з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України на найближчі роки.

Підписантом угоди від України виступив міністр фінансів України Сергій Марченко, від Світового банку — регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Проект SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угод на 760 млн доларів фінансування в рамках проєкту, зокрема на отримання 10 млн доларів грантових коштів.

Реалізація проєкту здійснюється з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results" (PforR), який ґрунтується на досягненні конкретних показників, прив’язаних до виплат.

"Співпраця в межах проєкту SURGE дозволяє нам не лише ефективніше управляти державними інвестиціями та ресурсами, а й підвищувати фінансову стійкість громад, прозорість використання коштів і довіру платників податків. Вдячний Світовому банку за підтримку України та довіру, яка є запорукою нашого спільного успіху у відбудові", — наголосив Марченко за підсумками підписання угоди.
