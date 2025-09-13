«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ЄС підтвердив, що Україна отримає €6 млрд на виробництво дронів до кінця року

Українська сторона пропонує партнерам також посилити санкції проти РФ.

зустріч Матті Маасікаса з представниками Міноборони України

До кінця 2025 року Україна отримає €6 млрд на виробництво дронів. 

Про це наголосив керуючий директор з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Матті Маасікас на зустрічі з командою українського Міноборони.

Як ідеться на сайті відомства, під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та посилення її військово-промислового комплексу. Представники ГУР наголосили, що у збитих російських ракетах досі виявляють значну кількість західних компонентів, які надходять через треті країни.

«Санкції мають бути жорсткішими. Країни, які їх запровадили, повинні контролювати та моніторити їхнє виконання», — підкреслив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Сторони також торкнулися спільних проєктів у межах ініціатив SAFE та Build with Ukraine, що відкриває перспективи для розвитку українських технологій у співпраці з партнерами.
