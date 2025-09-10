Корнієнко: Мінфін змушений йти в переговори по збільшенню дефіциту, оскільки нам нема чим платити військовим за 2 місяці

МВФ змінить підхід і більше не закладитиме в нього “закінчення війни”. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив під час дискусії в межах проєкту “Нова країна”, організованої LB і EFI Group.

Олександр Корнієнко підкреслив, що фінансовий і внутрішньо-політичний виклик в Україні зростає. Зараз Україна опинилася в ситуації, коли їй треба збільшувати бюджетний дефіцит і їй бракує коштів на зарплати військовим.

“У них (МВФ. – Ред.) завжди було: в наступному році війна скінчиться, в наступному році війна там стане на паузу, буде перемир'я і так далі. Зараз, я думаю, ми вже дійшли з ними до розуміння, що так неправильно планувати, бо тоді ти не враховував весь ризик наступного року і ти потрапляєш в ситуацію, в якій ми зараз, коли Міністерство фінансів змушено йти в уряд в жорсткі переговори з ними по збільшенню дефіциту, тому що нам нема чим платити військовим ще два місяці і от зараз така ситуація”, – сказав він.

Україна розраховує на продовження європейських програм фінансування і отримання коштів, які є прибутками від заморожених російських активів.



