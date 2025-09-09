Свириденко передала МВФ запит на нову програму співпраці

Сторони домовились продовжити консультації в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення ще цього року.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду. Місія протягом останнього тижня працювала в Києві та провела низку консультацій з урядовою командою та Нацбанком.

Про це повідомила глава уряду.

За словами Свириденко, Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою і хочуть відкрити нову програму співпраці.

«Я вдячна МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення. Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років», - повідомила Свириденко.

Прем’єрка зазначила, що сторони домовились продовжити необхідні консультації між командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року.

«Під час розмови обговорили проєкт держбюджету-2026. Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування. Окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики», - додала глава уряду.