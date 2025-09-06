Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, і відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду.
Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, законопроєкт №13598 скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.
"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", – розповіла очільниця уряду.
Під час візиту на Закарпаття Юлія Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями і обговорила актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні":
- Для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн.
- Активно розвиваються на Закарпатті і індустріальні парки. Держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків.
- Програма «5-7-9» дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн.
- Продовжують фінансувати гранти на розвиток переробної промисловості – до 8 млн грн на обладнання.
- Розширюють дію програм часткової компенсації вартості української техніки – 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати.