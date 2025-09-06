Йдеться про обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі.

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, і відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду.

Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, законопроєкт №13598 скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", – розповіла очільниця уряду.

Під час візиту на Закарпаття Юлія Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями і обговорила актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні":