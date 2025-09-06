У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт

Йдеться про обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі.

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт
віцепрем'єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, і відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду. 

Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко

За її словами, законопроєкт №13598 скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать  українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", – розповіла очільниця уряду. 

Під час візиту на Закарпаття Юлія Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями і обговорила актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні":

  • Для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн. 
  • Активно розвиваються на Закарпатті і індустріальні парки. Держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків.
  • Програма «5-7-9» дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн. 
  • Продовжують фінансувати гранти на розвиток переробної промисловості – до 8 млн грн на обладнання.
  • Розширюють дію програм часткової компенсації вартості української техніки – 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати.
