ДОТ оголосив закупівлю наборів для "Пакунку пораненого"

"Державний оператор тилу" Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у межах ініціативи "Пакунок пораненого" - для забезпечення захисників усім необхідним під час лікування.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Наразі оголошено три закупівлі. Очікувана вартість сукупно становить понад 37 млн грн. Планується окремо закупити набори для чоловіків (48 000 наборів) і окремо для жінок (2 000 наборів).

"Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення", – зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Постачання здійснюватиметься до лікарень у різних регіонах. Відвантаження перших партій заплановано на IV квартал 2025 року.

Наприкінці червня ДОТ уже закупив першу складову пакунку – адаптивний одяг. Наступний компонент – гігієнічні набори, що надходитимуть через медзаклади.

У січні Кабмін підтримав ініціативу Міноборони щодо впровадження "Пакунку пораненого". Повідомлялося, що він міститиме 30 позицій, зокрема - адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд.