Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаЕкономікаФінанси

Від продажу облігацій цьогоріч уряд залучив у держказну вже 356 млрд грн

Загалом упродовж воєнного стану сума становить майже 1 814 млрд грн.

Від продажу облігацій цьогоріч уряд залучив у держказну вже 356 млрд грн
НБУ
Фото: Антикор

Із початку 2025 року уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах майже 356 млрд грн.

Про це свідчить статистика депозитарію Нацбанку України.

Загалом упродовж воєнного стану сума сягнула майже 1 814 млрд грн.

За інформацією НБУ, упродовж січня – серпня Міністерство фінансів залучило від розміщення облігацій  на аукціонах 277 038,4 млн грн, 1 258,4 млн дол. США та 562,7 млн євро.

Мінфін також спрямував на погашення за внутрішніми борговими державними цінними 221 853,7 млн грн, 1 633,2 млн дол. США та 665,7 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП на аукціонах у серпні становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,25% річних. При цьому облігації, номіновані у євро, у серпні не розміщували. 

«Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 вересня 2025 року становив 189,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 137,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 вересня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,4 раза», - додали в Нацбанку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies