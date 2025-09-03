Від продажу облігацій цьогоріч уряд залучив у держказну вже 356 млрд грн

Із початку 2025 року уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах майже 356 млрд грн.

Про це свідчить статистика депозитарію Нацбанку України.

Загалом упродовж воєнного стану сума сягнула майже 1 814 млрд грн.

За інформацією НБУ, упродовж січня – серпня Міністерство фінансів залучило від розміщення облігацій на аукціонах 277 038,4 млн грн, 1 258,4 млн дол. США та 562,7 млн євро.

Мінфін також спрямував на погашення за внутрішніми борговими державними цінними 221 853,7 млн грн, 1 633,2 млн дол. США та 665,7 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП на аукціонах у серпні становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,25% річних. При цьому облігації, номіновані у євро, у серпні не розміщували.

«Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 вересня 2025 року становив 189,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 137,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 вересня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,4 раза», - додали в Нацбанку.