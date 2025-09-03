Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада підтримала примусове вилучення 1592 різних видів вагонів, цистерн, платформ, що належать резидентам РФ.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, рішення підтримали в цілому 263 народні обранці.

Прийняттям законопроєкту 13442 Рада затвердила відповідний указ президента.

За інформацією Укрзалізниці, з початку великої війни в ході розшуку активів, пов’язаних з РФ та її резидентами, правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є РФ та/або у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Таким чином існує необхідність примусового вилучення цих вагонів на користь держави.