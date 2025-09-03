Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Українська компанія Fire Point розпочне виробництво твердого ракетного палива в Данії

Вона у Данії працюватиме під брендом FPRT.

ракета Flamingo
Фото: AP/Єфрем Лукацький

Українська компанія Fire Point, відома як розробник новітньої крилатої ракети великої дальності Flamingo, розпочне виробництво твердого ракетного палива в Данії, пише видання DR.

Згідно з конфіденційним службовим листуванням, виробництво стартує 1 грудня 2025 року.

Новий об’єкт буде розташований безпосередньо біля данської авіабази Скридструп, де базуються винищувачі F-35.

Fire Point (у Данії працюватиме під брендом FPRT) розгортає там виробництво твердого ракетного палива, яке використовується, зокрема, у крилатій ракеті Flamingo. Ця ракета, за даними ЗМІ, вже застосовувалася для удару по базі ФСБ у Криму, а президент України Володимир Зеленський назвав її «найуспішнішою ракетою в історії України».

Тверде паливо швидко запалюється та забезпечує потужне і стабільне горіння, що робить його придатним для військових застосувань. На відміну від рідкого, його простіше транспортувати й зберігати, оскільки воно не потребує дозаправки безпосередньо перед запуском.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен раніше підтверджував, що українські оборонні підприємства готуються до початку виробництва у королівстві.

  • Тим часом Зеленський прибув до Данії, де проведе низку зустрічей. Насамперед він матиме двосторонні перемовини з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен.Також український президент зустрінеться з лідерами країн формату NB8 (Nordic-Baltic8).
